Basket, Eurocup: la Reyer Venezia perde 90-87 fuori casa col Kazan

(credits: Reyer Venezia Fb)



FRANCESCO LOIACONO - Nella quinta giornata del girone A di Eurocup di basket maschile la Reyer Venezia ha perso 90-87 fuori casa contro i russi del Kazan. Primo quarto, Fotu 12-11 per i veneti. Brown,17-14 Kazan. Smith, i russi prevalgono 21-19. Secondo quarto, Bramos 22-21 per la Reyer Venezia. Fotu, 38-33. Chappell,40-36. Casarin, Venezia si impone 49-40. Terzo quarto, Canaan impatta per i russi, 49-49. Ancora Canaan, 51-49 Kazan. Antipov, 65-57. Wolters, i russi trionfano 69-66. Quarto quarto,Fotu 72-71 Venezia.

Di nuovo Fotu, 80-78. Morgan, 85-83 per i russi. Daye tiene in corsa il Venezia allenato da Walter De Raffaele, ma 88-85 Kazan. White, i russi vincono questo quarto e 90-87 tutta la partita. Sconfitta immeritata per il Venezia. E’ penultimo in classifica con 4 punti. Migliori marcatori, nella Reyer Bramos 23 punti e Fotu 22. Nel Kazan Smith 20 punti e Canaan 17. Nella sesta giornata il Venezia giocherà mercoledì 11 Novembre in casa contro i serbi del Partizan Belgrado.