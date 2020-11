Serie B: la Spal sfida la Salernitana, il Cosenza gioca in casa col Brescia

La Cremonese deve superare in Lombardia il Vicenza per abbandonare il penultimo posto dopo la sconfitta 1-0 a Frosinone. Il Monza non ha alternative alla vittoria in casa col Frosinone per fare un salto di qualità in classifica dopo avere battuto 2-1 in trasferta il Cittadella. Il Pisa deve imporsi allo Stadio “Arena Gaibaldi” con l’Ascoli per lasciare la zona play out dopo il pareggio 4-4 a Vicenza. Il Pordenone non può permettersi un passo falso a Lignano Sabbiadoro col Chievo Verona per avere una continuità importante di risultati dopo l’1-0 ad Ascoli.

- Nell’anticipo della settima giornata di andata di Serie B domani sera alle 21 la Spal sfida in Emilia la Salernitana. La squadra di Pasquale Marino deve vincere per confermarsi in zona play off dopo il successo 1-0 in trasferta con la Reggina. I campani cercano un risultato molto positivo per avvicinarsi al primo posto. Sabato alle 14 il Cosenza gioca allo Stadio “San Vito-Luigi Marulla” col Brescia. I calabresi devono ottenere i tre punti per rilanciarsi dopo il ko 2-0 subito fuori casa col Chievo Verona.