Boom di contagi in Sicilia

PALERMO - Nuovo boom di casi Covid-19 nell'isola. Tra ieri e oggi, secondo quanto contenuto nel report del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, sull’Isola sono stati scoperti 1837 casi attraverso 9479 tamponi. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino, si sono registrati altri 44 morti, che fanno salire a quota 1015 il numero dei decessi in Sicilia dall’inizio dell’emergenza, e 447 guarigioni. Nella regione al momento si contano 32.102 positivi. Crescono sensibilmente sia i ricoveri in regime ordinario che nelle terapie sub intensive e intensive: nel primo caso si è passati dai 1505 di ieri ai 1528 di oggi, nel secondo da 227 a 240.