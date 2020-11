Covid Hospital nell'ex Ospedale militare?

L'intasamento della rete ospedaliera nella Provincia di Bari, provocato dalla seconda ondata della Pandemia per Covid-19, impone alle autorità governative e sanitarie l'individuazione di immobili da destinare alla specifica ospedalizzazione per la degenza dei pazienti affetti dal Coronavirus. A poter supplire per le terapie, potrebbe essere l'ex Ospedale Militare "Lorenzo Bonomo".Sorto nel 1936 e operativo fino al 2008, precedentemente indicato quale sede dei nuovi uffici giudiziari, versa da più di 10 anni in uno stato di abbandono. Un suo recupero e un suo ripristino, anche con l'impiego della Sanità Militare, in prima linea sin da marzo 2020 per spirito di dedizione e professionalità, rimedierebbe alla carenza del personale civile, medico e paramedico. E' quanto propone il Giornale di Puglia, nella costante informazione fornita sin dall'inizio di quest'ultima emergenza sanitaria.