Hauser, da Puccini a Bach: un viaggio tra le melodie più belle nel nuovo album 'Classic'

"È semplice", dice Hauser quando gli viene chiesto di descrivere Classic, il suo nuovo progetto discografico pubblicato per Sony. Un viaggio composto da dieci tracce e le melodie classiche più amate mai scritte, tra cui "Air on a G String" di Bach, "Nocturne" del Quartetto per archi di Borodin, "Nessun Dorma" di Puccini, "River Flows in You" di Yiruma e brani di Mozart, Tchaikovsky e Rachmaninov.

"Sono le melodie più belle e romantiche mai scritte nella musica classica - spiega Hauser - dai più grandi compositori suonate al violoncello, lo strumento più bello e romantico di tutti." Hauser difficilmente potrebbe essere biasimato per aver definito ciascuna delle composizioni di Classic "la più iconica" o "la più bella" o "la più romantica" melodia della musica classica. Perchè lo sono. Lavorando al fianco dell'arrangiatore Robin Smith e del produttore Nick Patrick, Hauser ha adottato queste composizioni immortali per il violoncello, permettendogli di suonare come mai prima d'ora con l'aiuto della London Symphony Orchestra.

Il dvd contiene un programma visivo appositamente modificato che comprende tutte e tre le esibizioni soliste di Alone, Together che sono state filmate all'inizio di quest'anno all'Arena di Pula in Croazia, al Parco Nazionale delle Cascate di Krka e al centro storico di Dubrovnik. Le performance, visivamente sbalorditive, presentano le interpretazioni di HAUSER delle composizioni incluse nell'album Classic insieme a temi popolari di film e titoli televisivi - tra cui Pirati dei Caraibi, "May It Be" da Il Signore degli Anelli e il tema principale di Game of Thrones, opportunamente rappresentati all'interno delle mura medievali della città vecchia di Dubrovnik.

L'edizione deluxe è il culmine di una settimana enorme per Hauser, che martedì ha pubblicato HAUSER Plays Morricone, un EP speciale in cui il violoncellista rivisita, rivisita otto composizioni incredibili del Maestro Ennio Morricone. In vero stile Hauser, ha accoppiato l'uscita dell'EP con una nuova splendida grafica, portando ancora una volta gli spettatori nella sua nativa Croazia per un'esibizione speciale per celebrare un'artista senza tempo come Ennio Morricone.