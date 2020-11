Giornata della Disabilità e Covid: webinar con esperti e rappresentanti delle istituzioni

Per collegarsi al webinar:

Info e interviste

BARI - Giovedì 3 dicembre, come ogni anno, si celebra la “Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità", con lo scopo di promuovere i diritti e sostenere la piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita, ma anche di allontanare ogni forma di discriminazione e violenza. In occasione di tale ricorrenza, alle ore 16, si svolgerà il webinar “Dalla parte delle persone con disabilità ai tempi del Covid”, organizzato dall’ Ufficio Relazioni con il Pubblico e il Comitato Consultivo Misto del Policlinico Giovanni XXIII di Bari.Il programma prevede i saluti del Presidentedel CCM (Comitato Consultivo Misto), interventi delle Istituzioni della Regione Puglia e Comune di Bari,(Direttore Sanitario del Policlinico di Bari),(Coordinatore delle malattie rare dello Stato di emergenza Ospedale Giovanni XXIII),(Presidente della scuola di medicina chirurgica- Università di Bari),( Direttore P:T: di medicina Fisica e riabilitazione del Policlinico, Moderatori:(addetto Stampa - coordinatore Movimento Italiano Disabile della città metropolitana di Bari e(responsabile URP del Policlinico di Bari).Tanti i temi che saranno trattati dai relatori tra questi(disabilità e neuro ortopedia in età evolutiva),(Teleriabilitazione durante emergenza covid),(L'Inps e la emergenza e la tutela della disabilità nell'emergenza sanitaria da Covid-19),(Tango terapia ai disabili),(campione di freestyle),( atleta oltresport),(avvocato tributario),https://bit.ly/35S4M: chiamare Gaetano Balena cell. 3388478868