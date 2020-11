Il caso Andrum: le camicie su misura online che da Andria viaggiano in tutto il mondo

La loro è una storia che parte da lontano, dal 1978, anno cui la famiglia Lorusso si imbarca nell’avventura della sartoria made in Italy: è così, dalle mani di mamma Maria e zia Anna, che nascono le prime camicie su misura Andrum che poi papà Felice e zio Giovanni avrebbero portato a destinazione sui rispettivi camion.

Camicie in gran parte destinate al pubblico maschile, ma che negli anni hanno soddisfatto anche i gusti di quello femminile proponendo modelli anche per donna e bambino.

Oggi l’azienda di famiglia è approdata nelle mani dei fratelli Alessandro ed Enrico Lorusso, l’uno dedito alla parte amministrativa e commerciale, l’altro a quella più creativa e tecnica del modellismo: un’azienda, la loro, vissuta come una vera e propria casa, retta dagli stessi valori respirati fin da piccoli in famiglia. Non è raro vederli scherzare amabilmente tra loro, mentre concordano le collezioni prossime, o con i collaboratori, al cui fianco scendono ogni giorno in campo, loro che la gavetta la conoscono da vicino.

“Anch’io ho trasportato i carichi di camicie all’inizio; me li ricordo gli anni della crisi: posso definirmi un operaio anch’io. Per questo capisco le esigenze dei nostri dipendenti, e non mi piace chiamarli “operai” ma veri e propri collaboratori. La nostra è una realtà piccola in fondo, e il rapporto di lavoro non è solo di lavoro, è per forza anche umano, specie in questo periodo così difficile in cui proprio Andria è stata duramente colpita dal focolaio di Covid-19” ha affermato Alessandro Lorusso.

Una piccola grande realtà tra mercato italiano ed estero: la scommessa di Solandrino by Andrum

Una “piccola realtà” Andrum, come la definisce Alessandro, che tuttavia ha i contorni di una grande potenzialità, specie con l’avvento delle vendite online: un modo per espandere gli orizzonti e reagire alle aggressioni da parte dei mercati asiatici, forti concorrenti che hanno da tempo messo in crisi il made in Italy in molti settori. Ma Andrum si è opposta mantenendo alti gli standard di qualità.

"L'idea di aprirci al mondo del web con la camiceria online andrum.it è stata di mio fratello Enrico" ci dice Alessandro "Noi, essendo specializzati in camicie altamente personalizzabili lavoravamo per lo più per grossi marchi della moda made in Italy, per diversi negozi specializzati e persino per il cinema: le nostre camicie sono state indossate da famosi attori tra i più amati del pubblico, in film e serie TV di successo, ma purtroppo per motivi contrattuali non possiamo rivelare quali. Ci è sembrato paradossale che le nostre camicie, così curate nei dettagli, il tessuto e la qualità delle cuciture, non potessero arrivare a tutti: il made in Italy ha ancora un valore per chi sa apprezzarlo. L'apertura del sito ci ha permesso di stringere nuove relazioni commerciali, in tutto il mondo dagli Stati Uniti al Giappone, passando per la Francia e il nord Europa, ma anche di proporci al grande pubblico degli amanti della sartoria italiana e su misura".

Un settore, quello della vendita online di capi di abbigliamento tailored, in espansione proprio in questi anni: in questo solco si è inserita Andrum col suo shop online, un sito quasi unico nel suo genere, su cui è infatti possibile ordinare online sia camicie in pronta consegna per taglie preformate, sia personalizzarle in ogni minimo dettaglio, comprese le misure corporee. Cinque anni fa è poi arrivato il salto di qualità con la nascita di Solandrino.

“Solandrino by Andrum è una collezione di camicie particolari destinate a un pubblico particolare che non voglia passare inosservato: grazie alla nascita di un nuovo macchinario che ci consente di stampare fantasie originali e uniche, abbiamo creato le camicie Solandrino, colorate, estrose, con fantasie iconiche tanto per la Primavera-Estate quanto nell’Autunno-Inverno. La risposta del pubblico è stata confortante così abbiamo insistito su questa strada: lo conferma il nostro attuale pay off, “Su misura di ogni uomo”, che indica la nostra intenzione di personalizzare al massimo ogni camicia sulla personalità e le misure di ogni cliente.”

Sarà arrivato il Black Friday 2020 anche su Andrum.it?

Sulla scorta di molti altri punti vendita, anche l’e-shop andrum.it ha proposto una promozione per questo Black Friday 2020: tutti i prodotti in catalogo, compresa la nuova collezione Solandrino Autunno/Inverno 2020, sono infatti in sconto al 30% usando in fase di acquisto il codice 30BLACKFRIDAY e per ogni ordine verrà riservato anche un coupon che dà diritto a un ulteriore 25% di sconto sull’ordine successivo. Sconti usufruibili anche nel punto vendita “Nodo gordiano” di Andria gestito dal terzo fratello, Francesco.

“Il Black Friday è ormai diventato un evento che i nostri clienti accolgono con piacere, insieme a quelli classici, per approfittarne e rifarsi un guardaroba su misura”.

Quali sono allora le camicie che vanno più di moda e vedremo in questa stagione? “Si va dalle classiche, che da noi restano un must, come le rigate, quelle sui toni del blu e le camicie bianche (tra cui spicca la camicia No Stiro, particolarmente apprezzata proprio perché non necessita di essere stirata), fino alle Solandrino più particolari, con fantasie paisley, dettagli a contrasto nei polsini o il colletto, e fantasie geometriche astratte.”