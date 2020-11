Negozianti solidali pagano multa al bar

Episodio solidale a Brindisi, dove i negozianti sono accorsi in solidarietà del bar vicino, 'beccato' dai vigili urbani a servire i caffè in tazzine di porcellana, anziché d'asporto come previsto dalla normativa prevista per la zona arancione, a due anziani. La multa è di 280€ e 5 giorni di chiusura dell'attività. Il diffondersi della notizia ha permesso agli altri negozianti di aiutare il commerciante, già in difficoltà a causa delle restrizioni del Dpcm, a pagare la multa con una colletta utile a raggiungere la cifra per pagare la contravvenzione.