Calcio, Serie C: il Bari sfida in trasferta il Potenza

Nella decima giornata di andata del girone C di Serie C il Bari sfida domani alle 20, 45 in trasferta il Potenza. La squadra di Gaetano Auteri deve ottenere i tre punti per avvicinarsi al primo posto. Nell’ultimo precedente in Serie C a Potenza nel 1975/76, vinse il Bari 1-0 con un gol di Paolo Bergamo.

Alle 15 il Foggia gioca in casa con la Turris. I dauni cercano un successo per recuperare punti dopo il rinvio dell’incontro in trasferta con la Vibonese, per il Covid 19. Il Monopoli non ha alternative alla vittoria in casa con la Viterbese per risalire in classifica. La Virtus Francavilla Fontana vuole rilanciarsi fuori casa contro la capolista Ternana dopo il 3-1 subito dalla Casertana. Nel posticipo di giovedì 12 Novembre alle 17, 30 il Bisceglie punta a tornare con un risultato positivo da Catania per abbandonare il quartultimo posto.