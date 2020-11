Vincite 10eLotto, a Ceglie Messapica un 9 da 100mila euro

BRINDISI - Il 10eLotto torna a premiare Ceglie Messapica, cittadina di circa 20mila persone in provincia di Brindisi. Un appassionato ha centrato un 9 da 100mila euro nell'estrazione serale, scegliendo l'opzione Oro. Circa un anno e mezzo fa, a marzo 2019, nella cittadina pugliese il 10eLotto aveva regalato una vincita da 2,7 milioni di euro, la quinta più alta di sempre distribuita dal gioco - anche se a pari merito con altre. Nel gennaio 2011 invece, un fortunato cegliese centrò il secondo premio, da 2 milioni di euro, della Lotteria Italia.Tornando al concorso di sabato del Lotto, la versione tradizionale del gioco ha invece regalato una quaterna da 50.600 circa a Codogno, in provincia di Lodi, grazie all'opzione Lottopiù. Complessivamente, l'ultima estrazione ha regalato vincite per oltre 27,6 milioni di euro, il montepremi distribuito dall'inizio dell'anno sale così a 3 miliardi 561 milioni di euro.