Champions, Inter-Shakhtar 0-0, nerazzurri eliminati

Lautaro ha colpito una traversa, Lukaku è stato fermato dal portiere avversario e poi la sua testa davanti al colpo di Sanchez ha tolto la gioia del gol a cileno. Gli ucraini, così, si possono consolare con l'Europa League. A non accontentarsi è l'Atalanta. Gli uomini di Gasperini fanno un colpaccio in Olanda sul campo dell'Ajax. Muriel nel finale di gara manda la dea agli ottavi di Champions. Una conferma per i bergamaschi che continuano a far sognare.

- A niente è servita la vittoria del Real Madrid contro il Borussia Monchengladbach perché l'Inter non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 di San Siro contro lo Shaktar. Ai nerazzurri un gol per restare in Europa, ma gli ucraini si sono difesi egregiamente soprattutto con il portiere Trubin che in più di un'occasione ha salvato il risultato. Gli uomini di Conte in novanta minuti e oltre non sono riusciti a concretizzare. È mancato un pizzico di cattiveria agonistica.