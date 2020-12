Achille Lauro e Annalisa insieme nel brano "Jingle Bell Rock"

È disponibile su YouTube il videoclip di "Jingle Bell Rock" di Achille Lauro insieme ad Annalisa, estratto da "1920 – Achille Lauro & The Untouchable band".

Un grande classico del Natale che consolida la collaborazione tra Achille Lauro e Annalisa: nata sul palco dell’Ariston con la struggente interpretazione de Gli uomini non cambiano di Mia Martini e proseguita con Sweet Dreams in 1990, i due sono ormai una coppia artistica affiatata e capace di impreziosire ogni brano in cui si trova a lavorare insieme. Achille Lauro e Annalisa lo fanno questa volta con il primo singolo estratto dal side project pronto a scaldare i giorni di festa attraverso l’incredibile vocalità di Annalisa e la travolgente interpretazione di Achille Lauro e la sua orchestra.