Deakids: dal 14 dicembre un canale dedicato alle avventure di Masha e Orso

MILANO - A dicembre i canali kids del gruppo De Agostini Editore si accenderanno per regalare a tutti i piccoli e grandi telespettatori un Natale ricco, emozionante, colorato, divertente e magico.

La prima grande novità riguarda Masha e Orso, il cartone più amato dai bambini e dalle famiglie: dal 14 dicembre il canale 602 di Sky, DeAKids + 1, diventerà Masha e Orso Channel, un pop up channel tutto dedicato alle avventure di Masha e Orso. I telespettatori potranno rivedere le tre stagioni della serie animata e gli spin off “Storie di paura di Masha”, “I racconti di paura di Masha” e in prima tv SKY “Le canzoni di Masha”.

Su DeAJunior (Sky,623) arrivano anche le nuove puntate di Superwings, dal 1°gennaio tutti i pomeriggi alle 17.15 e la nuova serie Leo & Tig, che andrà in onda dal 13 dicembre dal lunedì al venerdì alle 16.50.

Le sorprese continuano su DeAKids (Sky,601)!

Riparte “Ready Music Play!” il 21 dicembre con la sua terza stagione, il programma musicale di DeAKids condotto da Jody Cecchetto che vede quattro giovani influencer sfidarsi a colpi di lipsync. Nel cast tornano Sofia Dalle Rive, Giulia Savulescu, Virgitsh a cui si aggiunge per questa stagione Michelle Cavallaro.

Il programma, l’ideale versione televisiva di Tik Tok, sarà in onda dal 21 dicembre, ogni lunedì alle ore 19.35 su DeAKids (Sky,601). La prima puntata sarà ovviamente dedicata al Natale e le ragazze gareggeranno sulle note di “All I want for Christmas is you” di Mariah Carey. Grazie a Sky Q, i telespettatori avranno la possibilità di interagire con il programma e di votare la challenge preferita di lip-sync preferita tra le coppie di influencer protagoniste delle puntate che saranno in 1^TV dal 21 dicembre all'8 marzo.

Per gli appassionati di danza, arriva il 23 dicembre alle ore 20.40 su DeAKids uno speciale realizzato in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma dal titolo “Sulle punte: al Teatro dell’Opera di Roma”. In questa produzione originale, il pubblico di DeAKids seguirà la vita di tre giovani aspiranti ballerini, Carolina, Clotilde e Dario impegnati nelle lezioni di danza classica per inseguire un sogno: diventare una grande etoile.

Sempre a tema danza continua “Cercami a Parigi”, la serie partita il 7 dicembre scorso girata a Parigi in luoghi simbolo come l’Opera Garnier. Insieme alla serie, è partito un contest su DeAKids nel quale i telespettatori che riconosceranno le foto dei personaggi che appariranno in onda e andranno poi sul sito per selezionare la foto corretta potranno vincere 5 fotocamere a sviluppo istantaneo instax mini 11 by Fujifilm con instax mini film pack da 10 scatti. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.deakids.it.

Special Guest, il format di DeAKids che apre una finestra sul mondo dello spettacolo e dei personaggi più amati dai ragazzi, ospiterà nel giorno di Natale la teenstar Valerio Mazzei, che si racconterà in una esclusiva intervista che sarà in onda il 25 dicembre alle ore 15.45 sempre su DeAKids (Sky,601).

Continua anche la nuova serie “Whatsanna” con Cloe Romagnoli e Carolina Di Domenico, iniziata il 30 novembre scorso: lunedì 21 dicembre alle ore 19.10 andrà in onda l’atteso finale di stagione per tutti i fan della live action italiana, prodotta internamente da KidsMe. Prosegue anche “Monstershop”, il programma “mostruoso” di DeAKids con Marco Falatti Matteo Cremona e Celeste e Placido Gugliandolo: il negozio dei mostri è aperto ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 16.15 con le puntate in prima tv fino al 18 dicembre.

Dal 21 al 24 dicembre su DeAKids torna “Spirit”, la serie DreamWorks Animation che sarà in onda tutti i giorni alle 18.20. La puntata speciale “Spirito del Natale” andrà in onda il 25 dicembre alle 17.55.

Arrivano i Trolls: dal 14 dicembre andrà in onda la serie “Trolls la festa continua” dal lunedì al venerdì alle 17.30 su DeAKids.

Su DeAJunior (Sky, 623) arriva dal 14 dicembre, dal lunedì al venerdì alle 19.35 “Zecchino 2020 – i protagonisti e le canzoni”: in esclusiva 14 nuovissimi videoclip per cantare e ballare insieme ai giovani interpreti con le canzoni dell’edizione 2020 dello Zecchino d’Oro.