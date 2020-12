George Russell prenderà il posto in Mercedes di Lewis Hamilton, in quarantena a causa della positività al Covid-19, nel GP di Sakhir. A sua volta il talento britannico verrà sostituito in Williams da Jack Aitken. Dal presente al futuro che vedrà Mick Schumacher, figlio del sette volte campione del mondo Michael, approdare il prossimo anno in Formula Uno al volante della Haas.