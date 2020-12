Il Poliba per lo sviluppo del territorio

BARI – Con il titolo, “Benessere. Il Politecnico per lo sviluppo del territorio” si concluderà domani, giovedì, 3 dicembre, online, “VersoPoliba 2023”, ultima tappa d’ascolto che il Poliba ha organizzato per raccogliere le voci, i suggerimenti, le proposte, le idee, interne e del territorio, utili per la prossima elaborazione del proprio Piano Strategico 2021-2023, documento essenziale di programmazione per il prossimo triennio.Tra i temi di discussione previsti: l'evoluzione della Terza Missione, la Scuola di business e l'incubatore di Startup innovative; la didattica innovativa e le relazioni con le aziende; il trasferimento tecnologico verso le Piccole e Medie Imprese; le prospettive internazionali della ricerca nel rapporto con il territorio; l'Architettura ed il Design nel rapporto con il territorio. Moderatore, dott. Giuseppe De Tomaso, Direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”.L’evento è in programma sulla piattaforma Teams e sarà trasmesso in diretta dalle 17.00 alle 19.00, sulla pagina ufficiale Facebook del Poliba (@PolibaOfficial).Per poter intervenire in diretta, sarà necessario prenotarsi inviando una mail all’indirizzo versopoliba2023@poliba.it, entro la giornata odierna, 2 dicembre. Per chi non potesse partecipare o preferisse fornire un contributo in forma scritta, è possibile utilizzare lo stesso indirizzo di posta elettronica.L’appuntamento, il terzo aperto al territorio, chiude l’intero ciclo d’ascolto, in nove tappe tematiche, cominciato lo scorso 12 novembre: sei votate all’ascolto della comunità interna del Poliba, tre dedicate alle voci, alle proposte del e per il territorio. Alla base degli incontri i macrotemi a cui si ispirerà il futuro Piano Strategico d’Ateneo: Benessere, Qualità e Sviluppo.