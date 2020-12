ROMA — L'età media delle vittime del Covid-19 che si registrano in Italia è sempre 80 anni, dopo che in estate era salita fino ad arrivare a 85 anni. Lo rileva l'Istituto Superiore di Sanità nel suo report periodico sulle caratteristiche dei pazienti deceduti. Quasi tutti, il 97%, con almeno una patologia pregressa.Complessivamente, 4 decessi su 10 (39,9%) si sono verificati in Lombardia, ma la diversa distribuzione territoriale in questa seconda ondata ha cambiato le proporzioni: da marzo a maggio in Lombardia si registravano il 47,6% delle morti, quasi la metà del totale, per scendere al 32,3% nel periodo giugno-settembre e al 27% tra ottobre e dicembre.