Kamilla, l'artista leccese pubblica il nuovo singolo 'La Chance'

"La chance" è il nuovo singolo della giovane artista salentina Camilla Guido, in arte Kamilla, canzone prodotta da Luca Venturi per Prima la musica italiana (On The Set/ Believe Digital).

Il brano scritto da Barbara Montecucco, Mirko Verrengia e Alfio Santonocito, è arrangiato da Franco Muggeo, registrato da Massimo Stano al Mast Academy Studio di Bari e masterizzato all’Energy Mastering da Claudio Giussani.

“La chance, è una canzone che ho amato da subito - racconta Kamilla - è stata come un’attrazione fatale, come quella della donna verso il mare. Ogni volta rischi una tempesta, ma non smetti di imbarcarti, perché' non sai rinunciare a quella sensazione carnale di libertà, per poi navigare al buio. Il brano è accompagnato fal videoclip, per la regia di Marco D'Andragora, (DamStudio) ed è stato girato a Lecce presso Antonio Tarantino Concept.