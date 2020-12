L’amicizia, merce rara, ha la sua giornata internazionale

L’amicizzie di Peppino Zaccaro L’amicizzie, chèdda vère la cchiù mègghie e la cchiù singère iè na cose granna granne nu bbène e nu tesore naschennute mbonde o core. Nge sime canesciute acquanne appène, appène ièreme du uaggnune e… m’arrecordeche ca curte ièvene le calzune. Sime po’ cresciute de tijmbe à passate e sèmbe vère amisce sime remanute. Sènza nganne e trademijnde ma na lite, ma arragate sèmbe mbasce sime state. Ijnde o male o ijnde o bbène cu prisce o cu delore ce sì triste o sì allègre ce tijne nu probblème o le penzijre te donne pène amiche mì bbèlle non zijme perdènne tijmbe come a du frate assedimece, parlame stringimece le mane che na parola bbòne s’aggiuste la siduazzione. Mò, senza chèdda pechendrì nge sendìme tutt’e dù ngrazie de Ddì, l’amicizzie, chèdda vere la cchiù mègghie e la cchiù singère non nze jacchie ndèrre o ijnde a nu pertone nemmanghe o spunde de nu stratone. Chèdde iè robba rare ca non goste assà la da scì solamente a cercà.



L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione A/RES/65/275 del 2011, ha proclamato il 30 luglio “Giornata Internazionale dell’Amicizia” (International Day of Friendship), richiamando gli scopi e gli obiettivi della Dichiarazione e del programma d’azione sulla cultura della pace.La Giornata celebra l’amicizia tra popoli, paesi, culture e individui, con l’idea che possa ispirare gli sforzi di pace e offrire l'opportunità di costruire ponti tra le comunità. Le Nazioni Unite incoraggiano i vari governi ad organizzare eventi che possano sensibilizzare la popolazione in questo senso, favorendo il dialogo tra le civiltà.L’amicizia, uno dei sentimenti più puri e genuini, è un bene raro da preservare attentamente nella consapevolezza che una volta incrinata non sarà possibile rinnovarla. Va cercata con cura e conservata viva con continue attenzioni, segni affettuosi, rispetto. L’amicizia riconciliata rimane sempre precaria e dolorante, come una ferita non ben guarita.Il vocabolo amico deriva dal latino “amicus” che ha la stessa radice di amare per cui significa letteralmente “colui che si ama”. In sostanza l’amicizia è una forma di amore, con caratteristiche un po’ diverse da quella romantica.La Giornata dedicata all’amicizia è ideale per fare nuovi incontri e stringere nuovi legami amichevoli che possono arricchirci come individui. Infatti un noto proverbio recita: “Chi trova un amico, trova un tesoro” e, se è vero, è una fortuna grande e rara che può portare anche vantaggi pratici di protezione e consigli sinceri, oltre al piacere del rapporto amicale.Se l’amicizia è sincera, attraverso di essa si condividono i migliori ed i peggiori momenti della vita. Gli amici veri ci capiscono, ci sopportano, spesso ci conoscono meglio dei nostri parenti, anche più stretti, in certi casi diventano la nostra “vera famiglia”. Anche la Bibbia ricorda di “Non abbandonare il tuo amico, né quello di tuo padre: e non ricorrerai al fratello nel giorno della sventura. Meglio un amico vicino, che un fratello lontano” (Proverbi, 27.10).Per delle persone così importanti non poteva mancare una giornata celebrativa: il 30 luglio infatti è la “Giornata Internazionale dell’Amicizia” finalizzata a dimostrare che l’amicizia tra i popoli e gli individui è in grado di generare anche iniziative di pace.Anche molti scrittori si sono interessati all’amicizia e solo a mo’ di esempio cito Alessandro Manzoni che nel capitolo XI dei “Promessi sposi” parla del vincolo amicale: «Una delle più grandi consolazioni di questa vita è l’amicizia, e una delle consolazioni dell’amicizia è quell’avere a cui confidare un segreto. Ora, gli amici non son divisi per coppie come i coniugi; ognuno, generalmente parlando, ne ha più d’uno: il che forma una catena, di cui nessuno potrebbe trovare il capo. Quando adunque un amico si procura quella consolazione di deporre un segreto nel seno d’un altro, dà a costui la voglia di procurarsi la stessa consolazione alla sua volta».Da evidenziare che ogni amicizia (vera) è un prezioso tassello di pace, gioia, ottimismo, positività, opportunità, riconoscenza, rispetto reciproco e speranza e gli amici sono persone che percorrono più o meno a lungo, più o meno sinceramente, le stesse strade della nostra vita.E, puntualmente, un poeta dialettale barese, Peppino Zaccaro, ha scritto una poesia relativa all’amicizia: merce rara che non costa molto, bisogna solo cercarla!