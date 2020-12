Le professioni digitali su cui investire per il proprio futuro

Con l'avvento della tecnologia, sono sorte sempre più professioni digitali o professioni in cui l'unico strumento di cui hai bisogno è il tuo computer. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, lavorare online non è affatto scontato; richiede infatti numerose capacità tecniche e attitudinali.Se da un lato sono fondamentali le competenze tecniche di quella specifica professione, dall'altro alla base di tutto ci sei sempre tu con la tua unica personalità. Fare un lavoro nel mondo digitale ( https://malinacasino.com/it/ ) significa spesso lavorare da casa, quindi fisicamente lontano dai colleghi e dal luogo di lavoro, senza un orario preciso.Quindi, se sei abbastanza flessibile, sei disposto ad imparare quotidianamente attraverso blog, forum e corsi e non hai paura di dover organizzare da solo il tuo tempo, questo tipo di lavoro potrebbe fare al caso tuo.Ecco le cinque professioni digitali di cui devi assolutamente sapere di più:In questi giorni, non c'è quasi nessuno che non abbia un account su un social network. Siamo tutti registrati, sia esso Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Snapchat; il Social Media Manager è la figura che gestisce tutti i social di un'azienda e la loro programmazione in modo da aumentare il numero di persone che la conoscono e, soprattutto, ne gestisce anche la reputazione online.Due professioni separate con un obiettivo comune: creare un sito web. Il Web Developer è colui che, attraverso linguaggi e codici come HTML e JAVA, crea lo scheletro del sito web o dell'APP e fa in modo che tutto funzioni correttamente. Il Web Designer, invece, mira a creare una pagina piacevole e accattivante; diciamo in poche parole che gestisce il lato estetico.Gli esperti di Search Engine Optimization e Search Engine Marketing sono figure che lavorano insieme e hanno un obiettivo comune: portare i visitatori sul sito che vogliono pubblicizzare. Il SEO ottimizza il sito web per ottenere più visite attraverso i motori di ricerca, mentre il SEM contiene più aspetti tra cui il SEO stesso.Il Content Manager è una figura fondamentale che si prende cura di tutti i contenuti dei Social Network, quindi post, video ecc., E ha il compito di coordinare copywriter, editori, videomaker e web designer affinché tutto sia perfetto e localizzato.“Viva Las Vegas” cantava Elvis nel 1963, ma negli ultimi anni, grazie alla tecnologia, non è più necessario volare negli Stati Uniti o andare a Montecarlo, ma puoi anche giocare comodamente dalla tua sedia preferita. Se ami i numeri, i viaggi, l'ambiente lussuoso del casinò e conosci altre lingue, ovviamente escluso l'italiano, compreso almeno l'inglese, puoi diventare dealer o dealer di un casinò online. Esistono vari corsi, più o meno costosi, che in breve tempo ti permetteranno di imparare a gestire tavoli di blackjack, roulette, poker e tanti altri giochi da casinò.