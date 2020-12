"Scuola incubatore di infezione"

- Nella sua relazione riportata nell'ordinanza regionale firmata da Emiliano per il prosieguo della didattica a distanza, l'Assessore alla Salute, Pierluigi Lopalco, ha confermato che la scuola sia un incubatore di infezione, dove nella prima fase ha interessato inizialmente gli strumenti e poi il personale scolastico. L'epidemiologo Lopalco, per avvalorare la sua tesi, ha spiegato alcuni dati: "Se così non fosse stato, i casi riportati nelle comunità scolastiche avrebbero dovuto rispecchiare l'andamento della curva epidemica nella comunità generale e studenti e personale scolastico avrebbero dovuto essere coinvolti in maniera totalmente casuale e in modo uniforme lungo tutto il periodo".Invece, conclude l'epidemiologo, "nella nostra regione a seguito dell'apertura delle scuole si era assistito ad un incremento dei casi nelle fasce di età scolare fortemente sproporzionato rispetto all'incremento nelle altre fasce di età".