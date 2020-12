Scuola, Macina (M5S): "Bene prefetto Brindisi su rientro in classe"

"A seguito - continua - del Dpcm del 3 dicembre scorso, nell'ottica di superare le difficoltà emerse nell'organizzazione dei trasporti nei mesi scorsi, il Governo ha disposto l'istituzione di tavoli di coordinamento presso le Prefetture con tutti gli attori interessati, in vista della rientro in classe di gennaio. In meno di tre settimane dal Dpcm la Prefettura di Brindisi ha approvato il suo documento, fornendo disposizioni operative essenziali per il ritorno a scuola. Nel frattempo - rimarca Macina - come Governo abbiamo implementato ulteriormente le politiche a sostegno dei trasporti, istituendo un fondo da 150 milioni nella Legge di Bilancio per consentire ai Comuni l'erogazione di servizi di trasporto scolastico nel rispetto delle misure di contenimento. Questi si sommano ai 200 milioni di euro per garantire servizi di trasporto regionale aggiuntivi, oltre a tutte le risorse assegnate da inizio pandemia. Gli studenti pugliesi hanno giá pagato a caro prezzo la scelta della via di fuga più facile, ovvero l’atteggiamento pilatesco che ha scaricato su famiglie e studenti scelte e decisioni, creando caos e difficoltà per la didattica integrata. Da settembre avevo invitato alla convocazione dei tavoli di coordinamento della scuola restando inascoltata dalla Regione. La sordità e il lassismo sono oggi superate dal coordinamento imposto e portato a termine con successo dal Prefetto. Sul rientro in classe di gennaio non possiamo permetterci errori", conclude la deputata.

BRINDISI - "Voglio ringraziare personalmente il prefetto di Brindisi, Carolina Bellantoni, che ha portato avanti il grande lavoro di coordinamento concluso con l’approvazione del 'Documento Operativo' in materia di trasporto scolastico in vista della ripresa della didattica in presenza nelle scuole del secondo ciclo al 75% dal 7 gennaio, compatibilmente con l'andamento della curva epidemiologica". Così la deputata brindisina, portavoce del MoVimento 5 Stelle a Montecitorio.