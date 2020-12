Libri, la Juve dei nove scudetti consecutivi raccontata da Massimo Zampini

di PIERO LADISA - Tremila giorni. Un arco di tempo talmente vasto che associato alle vittorie di una squadra ne sottolineano l’assoluto dominio. Come avviene da nove stagioni a questa parte nel campionato italiano con la Juventus, autentica mattatrice del nostro calcio. Sui trionfi italici della Vecchia Signora è uscito di recente un libro, scritto dall’avvocato e opinionista televisivo Massimo Zampini, dal titolo “3000 giorni con la Juve Campione d’Italia” (Baldini+Castoldi, pp 336, € 18).





Nella sua opera Zampini ripercorrere passo dopo passo l’epopea della squadra bianconera iniziata sotto la guida di Antonio Conte, che nel 2011 ereditò una squadra reduce da due settimi posti consecutivi, passando poi attraverso il quinquennio di Massimiliano Allegri fino ad arrivare alla stagione dell’avvicendamento tra il Conte Max e Maurizio Sarri.





Il testo è molto scorrevole ed è impreziosito dall’ironia dello stesso autore che non manca di sottolineare la rivalità, con annesse battutine d’obbligo, nei confronti delle rivali della Signora. L’augurio dei tifosi bianconeri è quello di ritrovarsi in futuro con un nuovo libro di Zampini dal titolo 6000 giorni. Non sarà facile per la Juve replicare questa striscia di vittorie ma se vincere è l’unica conta che conta è d'obbligo almeno provarci.