Stelle di Natale: il premiato chef Felice Sgarra e le sue prelibatezze per le nostre tavole in festa

TRANI - Il panettone è il dolce iconico del Natale italiano. Sotto i riflettori e l’attenzione delle varie scuole di pensiero, nel giro di pochi anni, nella sua declinazione artigianale, è diventato il banco di prova di pasticceri, chef e fornai, che hanno fatto esplodere il mercato, un tempo esclusivamente di nicchia.Un giro d’affari totale, calcolato da Nielsen, pari a 209 milioni di euro. L’offerta “handmade” cresce di anno in anno, arrivando oramai a coprire il 52% del valore del totale dei panettoni venduti.Non poteva mancare la “rinnovata” stella Michelin di Puglia Felice Sgarra. In occasione delle festività, il forno del superbo ristorante Casa Sgarra a Trani produce il formidabile panettone e l’indimenticabile pandoro, reinterpretati in maniera originale e arricchiti con i pregiati ingredienti del territorio.Il “Panettone Tradizionale Sgarra”, realizzato secondo i dettami dell’alta pasticceria artigianale, è lavorato con l’impiego di farina di frumento sceltissima e di lieviti naturali selezionati. L’impasto è impreziosito con scorze di arancia candita, fichi essiccati al sole di Puglia, perle di finissimo cioccolato fondente e vincotto. Lasciato lievitare a lungo - per favorire, durante la cottura in forno, lo sviluppo della caratteristica “occhiatura” e conferire la tipicità di morbidezza e gusto - è raffreddato a temperatura ambiente in posizione capovolta. Una prelibatezza in più è l’impasto del “Panettone ai 3 cioccolati Valrhona”, arricchito con le perle di finissimo cioccolato fondente, bianco e al lampone.Felice Sgarra non ha dimenticato neppure gli amanti del Pandoro tradizionale. Dalla lievitazione lunga e la doratura uniforme, l’impasto è guarnito con scorze di arancia candita, panna e miele.Panettoni e pandori sulla sontuosa tavola di Natale sono il solco della tradizione. E sotto l’albero? I fratelli Sgarra non si fanno cogliere impreparati.Il paradiso del gusto si affaccia nella rassicurante cornice della propria casa, grazie allo shop on line direttamente sul sito ufficiale di Casa Sgarra //shop.casasgarra.it/, con il quale si potrà regalare un’emozione ai nostri cari.I tre fratelli Felice, Riccardo e Roberto hanno generato tante proposte invitanti e di sublime qualità, con la scelta delle migliori materie prime, espressione dell’amore indiscusso per la madre terra Puglia, e dei selezionati vini locali e nazionali, per un bouquet eno-gastronomico di alto profilo.Con la box di Natale si possono comporre “i regali di gusto”, abbinando i panettoni ed i pandori artigianali all’ottimo beverage di vini spumanti e champagne.Per il pranzo o la cena, esiste la possibilità di prenotare i menu Delivery “Da Casa Sgarra a Casa tua”, creati dall’estro dello chef stellato. Il menù completo prevede quattro portate a scelta - dall’antipasto al dessert - ad un costo speciale. Per le giornate del 25, 26 dicembre e primo gennaio, inoltre, c’è la possibilità di scegliere uno straordinario “menu delle feste” con ogni leccornia. I sommelier Roberto e Riccardo consigliano con maestria il perfetto abbinamento del vino. Gli ordini possono essere effettuati dal martedì al sabato entro le ore 20,00, con ritiro in sede o la consegna a domicilio. Il servizio è dedicato alle città di Trani, Andria, Bisceglie, Barletta, Corato e Bari.Con la gift card di Casa Sgarra si potrà inoltre regalare o regalarsi una vera e propria “esperienza enogastronomica”. Lo chef stellato Felice Sgarra conduce in un viaggio nel gusto di sei portate, tra inebrianti profumi e spettacolari sperimentazioni da provare nel ristorante, assieme alle coccole di famiglia. Questo itinerario del piacere è l’imperdibile menu degustazione “Felice pensaci tu”, con la possibilità di inviare la gift card, scortata da una dedica speciale, direttamente alla mail del destinatario.Sarà un Natale insolito e più intimo che in passato. Ma per i nostri palati, affidati alla grande arte di Casa Sgarra, sarà sempre una ricorrenza indimenticabile.Casa SgarraUNA STORIA DI FAMIGLIAChef Felice SgarraLungomare C. Colombo, 11476125 Trani / Btt 0883 895968m 349 1867499info@casasgarra.itwww.casasgarra.it