Vicenda ex Socrate: gli esiti del confronto di questa mattina tra sindaco e delegazione residenti

BARI - Questa mattina il sindaco ha ricevuto a Palazzo di città una delegazione della comunità dell’ex Socrate per discutere degli sviluppi della vicenda che da giorni sta interessando la comunità stessa.È stato illustrato loro il progetto relativo all’immobile, redatto in forma preliminare, e gli atti relativi al finanziamento comunale e al co-finanziamento ottenuto dallo Stato.È stata data la massima disponibilità ai soggetti presenti all’incontro e alle associazioni coinvolte, per riattivare un tavolo di co –progettazione, al fine di proseguire il percorso condiviso che ha come base il protocollo sottoscritto nel 2014, con la partecipazione di diversi attori istituzionali e soggetti del mondo dell’associazionismo attivo.Inoltre, l’amministrazione comunale ha dato la sua disponibilità a partecipare al tavolo che sarà convocato in Prefettura, per gestire il coordinamento delle fasi di attuazione del protocollo valorizzando l’esperienza maturata in questi anni dalla comunità dei residenti.Il Comune ha ribadito la disponibilità a soluzioni di accoglienza alternativa nell’immediato.