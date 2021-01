Aumenti tariffe Trenitalia, Laricchia (M5S) chiede sospensione alla giunta

BARI - Gli aumenti delle tariffe dei biglietti regionali di Trenitalia sono dovuti a quanto previsto nel Contratto di Servizio tra la Regione Puglia e Trenitalia e si applicano automaticamente di anno in anno. La consigliera del Movimento 5 Stelleha chiesto alla Giunta un rinvio degli aumenti, considerata l’attuale situazione di emergenza, e di recuperare i mancati introiti da eventuali penali, come è stato fatto in Liguria.“Mai come in questo momentoè necessario tutelare gli utenti del trasporto pubblico regionale, pe ho chiesto con una interrogazione alla Giunta di sospendere temporaneamente l’incremento automatico delle tariffe del 3,5% previsto per il 2021, per non incidere ulteriormente sull’utenza che in questi mesi, a causa dell’emergenza sanitaria, è stata costretta a fronteggiare i disagi dovuti alla riduzione della capienza dei mezzi e delle corse. Per poter procedere al rinvio si potrebbe utilizzare una parte delle penali applicabili sulla base di quanto previsto dal Contratto di Servizio o individuare ulteriori risorse, esattamente come è già successo in Regione Liguria. Per questo, ho chiesto anche di sapere se se Trenitalia S.p.A. abbia fornito alla Regione le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità e se ad oggi abbia garantito il rispetto del cronoprogramma del piano di investimenti e se la Regione abbia quantificato l’ammontare complessivo di eventuali penali. I pugliesi non possono subire ulteriori aumenti viste le enormi difficoltà economiche che stanno vivendo, per questo è necessario seguire l’esempio di altre regioni”.