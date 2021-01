'Bari Social Christmas': da oggi giocattoli e libri ai piccoli pazienti dell’ospedale Giovanni XXIII

BARI - L’assessora al Welfare Francesca Bottalico rende noto che, nell'ambito del progetto di animazione territoriale coordinato dalla cooperativa sociale Progetto Città e dal consorzio Elpendù, da oggi e nei prossimi giorni, grazie alla collaborazione con l’associazione Cama Lila, i piccoli pazienti ricoverati presso l’ospedale pediatrico Giovanni XXIII riceveranno giocattoli e libri.L’iniziativa, che rientra nel programma generale di Bari Social Christmas, promosso dall’assessorato al Wefare in occasione delle festività natalizie, si svolge a ridosso della festa della Befana nel rispetto dei protocolli anti covid: i regali saranno consegnati ai bambini e alle bambine in corsia con il coinvolgimento di medici e infermieri della struttura, mentre i bambini di passaggio per una visita specialistica o un consulto saranno accolti dagli animatori del progetto “Ospedalé - Attività ludiche, artistiche ed espressive negli ospedali pediatrici” dell'assessorato al Welfare presso i gazebo allestiti all’esterno dell’ospedale pediatrico.Ogni dono sarà accompagnato da un libro nuovo per ragazzi in rete con Bari social Book.