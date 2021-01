Calcio: il Foggia pareggia 0-0 a Bisceglie

FRANCESCO LOIACONO - Nella prima giornata di ritorno del girone C di Serie C il Foggia pareggia 0-0 a Bisceglie. Nel primo tempo tempo la squadra di Giovanni Bucaro propositiva. Cittadino non inquadra la porta. Al 39’ i dauni sbagliano un rigore concesso per un fallo di Giron su Vitale. Curcio si fa parare il tiro dal portiere Russo. Nel secondo tempo il Bisceglie aumenta i ritmi del gioco.

Musso non concretizza una buona occasione. La squadra di Marco Marchionni non si rende mai insidiosa. Il Foggia è sesto in classifica insieme al Teramo con 29 punti. Il Bisceglie è terzultimo a 15 punti. Il Monopoli vince 4-2 in casa contro la Juve Stabia ed è sestultimo con 20 punti.