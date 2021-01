Covid-19, Speranza: "Grazie ai NAS per sequestri su farmaci illegali"

ROMA - “Voglio ringraziare i Nas - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute che in questi giorni hanno messo a segno diverse importanti operazioni di sequestro in tutta Italia di farmaci illegali distribuiti come rimedi anti Covid-19. Su medicinali e dispositivi medici ci dobbiamo fidare dei nostri farmacisti e professionisti sanitari e diffidare di canali di distribuzione alternativi”. Queste le parole del Ministro della Salute - Roberto Speranza - dopo l’operazione dei Nas a Milano che segue quelle di Roma e Firenze dei giorni scorsi.