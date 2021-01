Il 25 gennaio Bari accoglierà Monsignor Giuseppe Satriano

- Dopo 21 anni, lunedì 25 gennaio 2021 - festa della conversione di San Paolo - Monsignor Francesco Cacucci passerà il testimone a S.E. Monsignor Giuseppe Satriano per la guida dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto. Il solenne passaggio di consegne avverrà presso la Cattedrale di San Sabino in Bari con la concelebrazione che avrà inizio alle ore 17. Il rito liturgico per il contestuale inizio del ministero pastorale di Monsignor Giuseppe Satriano potrà essere seguito in diretta sul Canale 10 del digitale terrestre di TeleNorba e via satellite su TgNorba24 canale 510 Sky.La copertura televisiva dell'evento, che segnerà anche la fine della temporanea amministrazione apostolica affidata a Monsignor Cacucci, si è resa necessaria per poter ordinatamente gestire l'accesso alla celebrazione che sarà contingentato secondo le normative anti-Covid.