(via Ac Milan fb)

MILANO - I rossoneri vengono sconfitti dall'Atalanta per tre a zero, ma l'Inter non ne approfitta. La squadra di Pioli chiude in testa il girone d'andata ed è campione d'inverno. I nerazzurri però sono distanti solo: a sorridere le inseguitrici che possono accorciare in testa alla classifica.