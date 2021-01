Le cose da sapere sul vaccino di AstraZeneca

ROMA - E' stato appena autorizzato dall'Agenzia europea del farmaco e pure da quella italiana. Prodotto dalla nota azienda britannica, le sue fiale saranno quelle più somministrate nei primi mesi della campagna vaccinale nell'Ue.Il siero verrà somministrato in due iniezioni, solitamente nel muscolo della parte superiore del braccio. La seconda dose deve essere somministrata tra 4 e 12 settimane dopo la prima dose.Il vaccino AstraZeneca agisce preparando il corpo a difendersi da COVID-19. È costituito da un altro virus (adenovirus) che è stato modificato per contenere il gene per la produzione della proteina spike SARS-CoV-2. Questa è una proteina sulla superficie del virus SARS-CoV-2 di cui il virus ha bisogno per entrare nelle cellule del corpo.Una volta somministrato, il vaccino trasporta il gene SARS-CoV-2 nelle cellule del corpo. Le cellule useranno il gene per produrre la proteina spike. Il sistema immunitario della persona riconoscerà quindi questa proteina come estranea e produrrà anticorpi e attiverà le cellule T (globuli bianchi) per attaccarla.