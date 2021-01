Luisa Corna torna con il nuovo singolo 'Senza un noi'

MILANO - Dal 5 gennaio arriva in radio “Senza Un Noi” (NAR International), il nuovo singolo di Lusanticipazione del suo album di prossima pubblicazione. Scritto da Riccardo Brizi, con l’arrangiamento di Cesare Chiodo è stato mixato e masterizzato da Francesco Luzzi.

“Senza Un Noi” - racconta Luisa - è un brano raffinato, avvolto da sonorità attuali, che esalta la magia dell’amore come di un sentimento che sopravvive in tutta la sua essenza, oltre il tempo, oltre il distacco, ma con la consapevolezza che l’amore donato e ricevuto non andrà mai perduto. L’amore non ha condizioni, l’amore che ho per te, vive anche senza un noi! >