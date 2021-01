Tennis: Djokovic giocherà gli Australian Open, il Roland Garros e a Wimbledon nel 2021

Il serbo Novak Djokovic ha deciso i tornei di tennis che giocherà nel 2021. Il numero uno al mondo nella classifica ATP d tennis maschile giocherà l’ATP Cup gli Australian Open a Dubai negli Emirati Arabi e Miami in Florida negli Stati Uniti d’America.

Continuerà il 2021 disputando il torneo di Montecarlo, l’ATP 500 di Madrid in Spagna il Roland Garros a Parigi in Francia e Wimbledon in Inghilterra. Parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo in Giappone dal 24 Luglio alla prima settimana di Agosto.

Dopo giocherà a Cincinnati negli Stati Uniti d’America. Sarà impegnato agli Usa Open. Giocherà il torneo di Shanghai in Cina a Vienna in Austria, le ATP Finals a Torino e la fase finale di Coppa Davis. Non giocherà il torneo di Parigi Bercy.