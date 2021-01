Basket, Eurocup: la Virtus Bologna vince 99-87 fuori casa col Bourg en Bresse

(Via Virtus Segafredo Fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nella seconda giornata della seconda fase di Eurocup di basket maschile nel girone G la Virtus Bologna vince 99-87 fuori casa contro i francesi del Bourg en Bresse. Primo quarto, Hunter 10-7 per gli emiliani. Weems, 12-9. Belinelli, 15-13. Courby, 16-15 per i francesi. Adams, Bologna prevale 17-16. Secondo quarto, Pelos impatta per il Bourg, 19-19. Abass, 25-21 Virtus. Ricci, 29-27. Belinelli, 32-29. Schiacciata di Abass, 34-31. Teodosic, 39-36. Ancora Teodosic, Bologna si impone di nuovo 47-44. Terzo quarto, Teodosic 53-47 Virtus. Markovic, 57-51. Teodosic, 62-54.

Belinelli, 69-61. Hunter, 72-64. Bologna trionfa 72-66. Quarto quarto, Hunter 74-69 Virtus. Belinelli allunga 79-69. Adams, 81-71. Ancora Adams, 85-73. Hunter preciso nei tiri liberi, 88-75. Gamble, 90-75. Hunter, 92-80. Markovic, 95-86. Belinelli, Bologna vince questo quarto e 99-87 tutta la partita. Successo meritato per gli emiliani. Sono primi in classifica con 4 punti. Migliori marcatori nella Virtus Hunter 23 punti e Teodosic 21. Nei francesi Andjusic 19 punti e Buval 15. Nella terza giornata la Virtus Bologna giocherà martedì 26 Gennaio 2021 alle 20,30 in casa contro i montenegrini del Buducnost Podgorica.