Basket: l'Armani Milano supera 87-59 Pesaro e vince la Coppa Italia

(via Olimpia Milano fb)





Terzo quarto, Le Day 53-21 Armani. Punter, 56-23. Delaney, 60-29. Biligha, 65-35. Datome, Milano trionfa 74-36. Quarto quarto, Moraschini 78-42 Armani. Shields, 80-47. Cinciarini allunga 87-57. Milano vince questo quarto, 87-59 tutta la partita e la Coppa Italia. Successo meritato per l’Armani. Migliori marcatori, nei lombardi Datome 15 punti e Punter 13. Nei marchigiani Cain 15 punti e Drell 12.

- Nella finale di Coppa Italia di basket maschile l’Armani Milano vince 87-59 in casa contro Pesaro. Primo quarto, Leday 5-0 per i lombardi. Drell, 6-5 per i marchigiani. Delaney, 8-6 Armani. Leday, 14-10. Hines, 18-13. Moraschini, Milano prevale 21-15. Secondo quarto, Datome 25-15 Armani. Ancora Datome, 30-15. Delaney, 37-15. Datome, 40-21. Punter, 46-21. Delaney, Milano si impone di nuovo 48-21.