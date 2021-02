Ci sono sempre più truffe sui vaccini

ROMA - C'è chi approfitta della paura per convincere le persone a comprare farmaci o ad averli prima del previsto. Il settore è di grande interesse anche per la criminalità organizzata, che potrebbe infiltrarsi come ha fatto nei mesi scorsi.«Il pericolo delle possibili truffe collegate alla vendita illegale di vaccini anti Covid è anche all'attenzione di Aifa», ha confermato il direttore generale dell'. «È fondamentale - ha aggiunto - che non si deroghi dal rispetto delle norme per l'importazione dei farmaci, lavorando semmai per far sì che il meccanismo di acquisto centralizzato gestito dalla Commissione Ue diventi più efficiente e rapido».Quello delle possibili truffe collegate alla vendita illegale di vaccini anti Covid è «un pericolo reale di cui i Nas si stanno occupando e si sono occupati anche nei giorni scorsi». La situazione, hanno sottolineato i, «è già alla nostra attenzione e un episodio di tentata truffa, su cui le indagini sono in corso, si è verificato a Perugia», dove è stato individuato un presunto intermediario che cercava di vendere alla Regione una partita di vaccini Astrazeneca. L'azienda ha smentito di esser coinvolta e sull'episodio indaga la procura di Perugia, mentre «su altre indagini c'è massimo riserbo».