Coppa Italia, Napoli-Atalanta 0-0: tutto rinviato, i nerazzurri sprecano

La qualificazione è totalmente in bilico e tutto si deciderà durante la sfida del Gewiss Stadium. Allo Stadio Maradona, la gara è stata molto equilibrata anche se la formazione nerazzurra è stata più propositiva e ha sfiorato più volte la rete del vantaggio e che avrebbe garantito una maggiore tranquillità in vista della gara di ritorno. La squadra di Gasperini, rispetto a quella di Gattuso, è stata decisamente più propositiva durante il primo tempo sfiorando più volte il gol con Pessina e Toloi. Ci ha provato, tuttavia, anche il Napoli con Insigne.



Nella ripresa, invece, la grande occasione di bucare la rete avversaria è capitata sui piedi di Muriel, ma Ospina ha difeso la propria rete fissando il risultato sullo 0-0. La qualificazione alla finale di Coppa Italia, dunque, sarà decisa solo nei noventa minuti della gara di ritorno.

