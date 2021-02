Justin Bieber si esibirà ai Kids’ Choice Awards 2021

La superstar mondiale vincitore del Grammy® Award, Justin Bieber, sarà il performer principale dei Kids’ Choice Awards 2021. Bieber raggiungerà il palco principale dei "KCA" per un’esibizione epica e mozzafiato dove interpreterà i suoi successi ai vertici delle classifiche: "Intentions", insieme al rapper Quavo, e l’ultimo singolo "Anyone".

Come ogni anno i Kids’ Choice Awards 2021, sono il più grande show televisivo in cui sono i ragazzi a premiare le star più amate di cinema, televisione, musica, sport e tanto altro ancora. In Italia lo show andrà in onda venerdì 19 marzo alle ore 20:00 solo su Nickelodeon, Sky 605.

“I Kids’ Choice Awards sono stati il primo spettacolo in cui sono stato premiato e tornare a condividere la mia nuova musica qui è un cerchio che si chiude", ha detto Bieber. "Sebbene lo spettacolo potrà essere diverso quest'anno, i KCA sono sempre molto divertenti e sono sicuro che non mancherà lo slime!"