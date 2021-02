Lecce, uccisa a coltellate per strada dall'ex: fermato responsabile

LECCE - Dramma nel Leccese per la 29enne Sonia Di Maggio, uccisa a coltellate ieri sera a Specchia Gallone. Per l'efferato omicidio è stato fermato martedì mattina il presunto responsabile. Il delitto mentre era in strada, in compagnia del fidanzato. Si tratta dell’ex compagno della giovane, un 39enne di Torre Annunziata (Napoli): a piedi, cercava di raggiungere un mezzo con il quale allontanarsi dal Salento. Aveva ancora con sé gli indumenti e lo zainetto che indossava al momento del delitto. L’arma — invece — non è stata ancora trovata.Il 39enne fermato, Salvatore Carfora, 39 anni, parcheggiatore abusivo senza fissa dimora, dimesso nel giugno scorso dall’ospedale psichiatrico giudiziario «Filippo Saporito» di Aversa (Caserta), avrebbe cercato di colpire il nuovo compagno della donna. La ragazza sarebbe morta nel tentativo di difenderlo. A quanto si apprende da fonti investigative, era da poco uscito dal carcere dove era finito per aver ferito a coltellate un parcheggiatore abusivo durante una lite.