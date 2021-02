Libri: il 16 febbraio esce ''Il Portavoce'' di Rocco Casalino

ROMA - Uscirà il 16 febbraio per Piemme il libro di Rocco Casalino 'Il portavoce-La mia storia'. Tante vite vissute, tante esperienze fatte, tanti aneddoti e scoop. In questa autobiografia senza filtri c’è di tutto e molto altro. C’è il Rocco Casalino più privato, quello che si immerge nei ricordi più intimi: l’infanzia dura in Germania, il rapporto con il padre e poi il suo ritorno in Italia. La Puglia dei suoi genitori e della sua tarda adolescenza. Le sue prime passioni, i suoi amori, la sessualità, la militanza politica degli esordi e ciò che lo ha portato a diventare una star del piccolo schermo.

Ci sono i tanti incontri della sua vita, il vuoto che ha vissuto, i motivi che hanno portato al suo ingresso in politica. E poi c’è il Rocco Casalino personaggio pubblico. Il rapporto con il potere. Il suo incontro con Grillo e Casaleggio, il ruolo fondamentale nella costruzione di una classe dirigente grillina. Retroscena e rivelazioni puntuali sugli ultimi anni di storia repubblicana. Vezzi e virtù di protagonisti della politica internazionale e politici nostrani sulla cresta dell’onda. Stili e metodi originali e innovativi di gestire la comunicazione di palazzo Chigi. Un ruolo fondamentale, quello del Portavoce, per Giuseppe Conte. Una storia che ne contiene molte. Rocco Casalino è unico, uno dei pochi strateghi nel panorama politico di questi anni.