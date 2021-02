Serie A, Ronaldo e Mckennie stendono il Crotone

(via Juventus Fb)

Nel posticipo della ventitreesima giornata, la Juventus ha battuto nettamente il Crotone per 3 a 0, sfruttando il passo falso della Roma per portarsi al terzo posto in classifica.Ronaldo, autore di una doppietta, e McKennie hanno regalato i tre punti ai bianconeri. Al 38' il portoghese ha sbloccato il risultato con un colpo di testa su assist preciso di Alex Sandro e al 45' si è ripetuto su assist di Ramsey, siglando il gol numero diciotto in campionato che vale la vetta della classifica marcatori.Il centrocampista di nazionalità americana ha chiuso i conti al 66'. Dopo un colpo di testa murato dalla difesa calabrese, il pallone è giunto sui piedi del giocatore bianconero, abile a battere l’estremo difensore avversario con un tiro da centro area.