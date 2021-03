Annalisa, il brano ''Dieci'' in testa alle classifiche digitali

SANREMO - Continua il successo di “Dieci”, il brano con cui Annalisa è in gara al 71° Festival di Sanremo. Non solo è ai vertici della classifica provvisoria resa nota ieri sera ma è anche premiato dal pubblico. “Dieci”, infatti, conquista in pochi giorni i vertici delle classifiche digitali: debutto in Top5 di Spotify e Apple Music, in Top 10 su iTunes e al n.3 di Amazon Music, oltre ad essere tra i brani di Sanremo i più usati su TikTok e tra i quelli di suonati dalle radio italiane.

Il video, per la regia di Giacomo Triglia e con la partecipazione di Riccardo Mandolini, l’attore tra i protagonisti della serie tv Netflix “Baby” è entrato subito in tendenza su Youtube.

Durante la serata di ieri sera, venerdì 5 marzo, il picco di telespettatori si è registrato durante il suo annuncio.

“Dieci è la storia di un amore che non vuole finire e si aggrappa alle ultime volte, che poi ultime veramente non sono mai. Mi fa pensare al momento che stiamo vivendo, alla consapevolezza e alla grinta di chi non si arrende. – racconta Annalisa - È anche e soprattutto la mia dichiarazione d’amore alla musica, che condivido con il pubblico da dieci anni, anche se in realtà la nostra storia è iniziata molto tempo fa”.

“Dieci”, scritto dalla stessa cantautrice con Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo Luca D’Amico, sarà contenuto in “Nuda10”, la nuova versione di “Nuda”, in uscita il 12 marzo che contiene 6 nuovi brani tra gli inediti “Eva+Eva”, “Amsterdam” feat. Alfa e “Movimento Lento”, e due rivisitazioni del passato quali “Alice e il blu” con la produzione di Dorado Inc. e “Il mondo prima di te” con il feat. Di Michele Bravi.

Nella versione digitale ci sarà anche la cover che è stata presentata il giovedì sera de “La musica è finita” di Ornella Vanoni che Annalisa ha interpretato con Federico Poggipollini.

Con 7 album all’attivo, 10 Dischi di Platino, 9 Dischi d’oro, 400 MILIONI di visualizzazioni dei video, Film, trasmissioni televisive, la carriera di Annalisa è costellata di successi tanto da affermarsi come una delle cantautrici più importanti del panorama musicale italiano che vanta anche tante collaborazioni, sia italiane che internazionali.