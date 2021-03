Speciale Tg5: la Santa Messa officiata da Papa Francesco nello Stadio Franso Hariri

In occasione dello storico viaggio in Iraq, domenica 7 marzo, dalle ore 14.00, su Canale 5, “Speciale TG5” trasmetterà in diretta da Erbil la Santa Messa officiata da Papa Francesco, nello Stadio Franso Hariri.

In studio, con Paola Rivetta, Padre Bernardo Cervellera, missionario del PIME, giornalista e direttore di AsiaNews. Una tappa, quella della città curda irachena, che Sua santità compie all’insegna di fraternità, speranza e dialogo, e quale gesto d’amore «estremo» per i cristiani nella regione.

Uno degli appuntamenti più importanti di questo viaggio, il 33esimo all’estero, di questo Pontefice: un’agenda fitta di incontri ufficiali; visite di cortesia; confronti, con la comunità cristiana locale e interreligiosi; tra Baghdad, Najaf, Ur, Nassiriya, Erbil, Mosul e Qaraqosh.