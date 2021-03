ROMA - Sono 17.083 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del. Ieri i positivi erano stati 13.114. Le vittime giornaliere sono 343, ieri erano state 246. I guariti sono 10.057, +38 per quanto riguarda le terapie intensive. In aumento anche i ricoveri ordinari (+458), 335.983 i tamponi effettuati. Tasso di positività a 5,1% (-2,6%). 4.434.131 le dosi di vaccino somministrate in totale.