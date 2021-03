Ilva, Giorgetti: "Governo pronto a investimento da 400 milioni"

Il Ministro per lo Sviluppo economico Giorgetti, intervenuto al tavolo coi sindacati per fare, insieme al Ministro del Lavoro Orlando, il punto sulla situazione dell'ex Ilva, ha definito necessitante di aggiornamento il piano industriale italiano. Sui 400 mln previsti per l'aumento di capitale di Arcelor Mittal, dati per l'ingresso in società di Invitalia, il Ministro ha assicurato che entro il 13 maggio, data in cui è fissata la discussione del Consiglio di Stato sulla sentenza del Tar di Lecce sullo spegnimento degli impianti, verranno erogati alla società indiana