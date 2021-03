Italia chiusa sino a maggio

Il Governo, considerati i dati ancora poco incoraggianti (24mila casi e 450 morti in un giorno) conferma la linea del massimo rigore anche dopo Pasqua decidendo però di investire il "tesoretto" garantito dai primi segnali di inversione della curva sulla scuola: si tornerà in presenza fino alla prima media nelle zone rosse, mentre in quelle arancioni saranno in classe tutti gli studenti fino alla terza media e al 50% quelli delle superiori.



"Le misure adottate finora ci hanno dato un primissimo segnale di rallentamento, ma la situazione è ancora delicata", dice il ministro della Salute Roberto Speranza. La scelta di prolungare la stretta ancora per un altro mese è stata condivisa nella cabina di regia, ma ha causato comunque diverse tensioni nella maggioranza.

ROMA - L'Italia rimarrà chiusa fino a maggio e da lunedì più di metà del Paese sarà in zona rossa, conche si vanno ad aggiungere alle 7 regioni e alla provincia autonoma di Trento in cui sono già in vigore le restrizioni più dure, mentre iltorna in arancione.