Ministri divisi su chiusura scuole

ROMA - Nelle ultime ore i ministri del Governo Draghi sono divisi sulle ultime limature al Dpcm, che dovrebbe essere firmato oggi e che regolamenterà nel periodo dal 6 marzo al 6 aprile. La discussione si sarebbe accesa tra i favorevoli a chiudere solo le scuole in zona arancione e quelli che vogliono chiudere anche i negozi e i centri commerciali. Preoccupazione tra i governatori per l’aumento di casi e le troppe varianti. In Lombardia dal 3 marzo aumentano le zone in arancione rafforzato, anche Como e Cremona oltre a 10 comuni del milanese.