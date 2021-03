''L'isola dei famosi'', ottimo esordio per la nuova edizione condotta da Ilary Blasi

MILANO - Ottimo esordio per la nuova edizione de “L’Isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi. In tv, la prima puntata ha appassionato 3.602.000 spettatori totali con il 21.7% di share (che sale al 23.2% sul target 15-64 anni). Nella fascia di prima serata il programma ha raggiunto 4.973.000 spettatori. In particolare, ottimo risultato sui giovanissimi: 35.50% di share sul target 15-24 anni.

Sui social network, il reality, prodotto da Banijay Italia, ha generato 1.600.000 interazioni totali ed è stato il programma d'intrattenimento più commentato dell'intera giornata di ieri. Su Twitter, l’hashtag ufficiale #ISOLA ha dominato il podio dei TT Italia e Mondo.

Sulle piattaforme Mediaset (i siti mediasetplay.it, isola.mediaset.it e l'app MediasetPlay), boom di visualizzazioni streaming: gli utenti che hanno seguito in diretta la prima puntata de "Isola dei famosi" sono stati 290.000.

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5: «“L’Isola dei Famosi” è tornata per portare leggerezza e divertimento. Ilary Blasi, con la consueta ironia - insieme agli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, e l'inviato Massimiliano Rosolino - ha guidato con energia e ritmo i naufraghi. Un viaggio iniziato con successo, per il quale ringrazio l’intero team, dal regista Roberto Cenci all’imponente macchina produttiva».

Foto ( Ufficio Stampa Mediaset ).