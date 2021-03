Prosegue la campagna vaccinale: a breve toccherà a magistrati ed avvocati

Vaccinazione in arrivo per magistrati ed avvocati pugliesi. E' questa l'indicazione giunta dall'assessore alla Sanità, Lopalco, all'esito di una riunione con una delegazione della giunta dell'Anm del Distretto di Bari. Infatti, con l'inserimento del comparto giustizia tra i servizi pubblici essenziali, lo stesso sarà destinatario della campagna vaccinale con priorità e il probabile inizio delle vaccinazioni per i magistrati professionali e onorari e per il personale amministrativo dei distretti di Corte d'appello di Bari e Lecce avverrà nella metà del mese di marzo.La somministrazione si verificherà nei Tribunali e il vaccino AstraZeneca sarà riservato agli under65, mentre Pfizer o Moderna per gli Over65 o persone affette da patologie, che rientrano nelle categorie fragili. Successivamente, nel mese di aprile, la campagna vaccinale dovrebbe riguardare l'avvocatura dei distretti di Bari e Lecce, al fine di garantire una effettiva e piena ripresa dell'attività giudiziaria. A tal riguardo, Lopalco ha precisato che le categorie che effettuano prima la vaccinazione sono indicate da un piano nazionale: “Non vorrei che si immaginasse che stiamo prediligendo una categoria al posto di un'altra.Il piano vaccini nazionale parla di comunità. In questo caso fra i servizi essenziali, dopo il personale scolastico, le forze dell'ordine e le comunità penitenziarie è inserito anche l'apparato giudiziario. Ecco perché abbiamo cominciato a calendarizzare anche la loro vaccinazione. Il sarà somministrato prima ai dipendenti del ministero della Giustizia e che lavorano nei tribunali, subito dopo anche gli avvocati e tutti coloro che frequentano i tribunali".