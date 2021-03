Provider di giochi: cosa sono e quali sono i più noti

Se le piattaforme di intrattenimento online possono contare su una così ampia offerta di giochi è soprattutto grazie ai cosiddetti provider, ovvero gli sviluppatori e fornitori di giochi e software. Il loro operato è regolato in Italia dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), un ente che si occupa del controllo del gioco a distanza. Di provider ne esistono diversi, ma alcuni sono stati sicuramente in grado di distinguersi per la varietà delle loro proposte, per la capacità di presentare prodotti compatibili ai dispositivi mobili e per la maggiore sicurezza. Di quali fornitori si tratta?

Microgaming

Microgaming è uno dei provider più conosciuti al mondo, specializzato soprattutto in slot machine, ma con un’offerta molto vasta e varia allo stesso tempo: oltre alle slot, infatti, Microgaming ha all’interno della sua selezione anche giochi da casinò più classici, tra cui il blackjack, il poker, il baccarat e molti altri giochi da tavolo. Oltre a questa tipologia di giochi, Microgaming è anche conosciuto per essersi prontamente adeguato alle esigenze del mercato del gioco d’azzardo, proponendo anche diverse versioni live dei giochi più classici. Un’attenzione particolare è poi posta da Microgaming sull’ambito del mobile, tanto che molti dei giochi sviluppati da questo fornitore si prestano perfettamente anche a essere giocati da dispositivi mobili. Si tratta di uno dei provider più conosciuti, più volte vincitore del premio come miglior software per casinò online.

Capecod

Capecod è una casa produttrice di giochi nata nel 1987, una software house di giochi da casinò specializzata soprattutto in slot machine. In rete, esistono ormai tantissimi casinò Capecod su cui è possibile trovare slot prodotte da questa casa di produzione. Tra le slot più conosciute di Capecod figurano titoli come Ulisse, ispirata alle avventure dell’eroe greco dell’Odissea di Omero, Er Colosseo, ambientata ai tempi dell’Antica Roma e delle lotte tra gladiatori, o ancora Stardust Evolution, ambientata in una galassia lontana. Anche i giochi di Capecod, come quelli di Microgaming, si prestano perfettamente a essere giocati da dispositivi mobili: ciò vale non solo per le slot machine, ma anche per tutti gli altri giochi da casinò offerti, come il poker o il blackjack.

Playtech

Playtech, infine, è un developer attivo dal 1999 e fondato da un gruppo di amanti del casinò. Questa casa di produzione è nota soprattutto per i suoi giochi a jackpot progressivo, ma anche per l’attenzione particolare riservata al poker. Anche in questo caso, le slot machine prodotte da Playtech possono contare su una grande varietà di temi e su una qualità grafica molto alta. Tra queste, ad esempio, compaiono titoli come Age of the Gods, una slot machine a jackpot progressivo, e Matrix Slot, ispirata al celebre film. Oggi Playtech ha 19 sedi sparse per il mondo e si distingue soprattutto per la sua attenzione al tema della sicurezza e alla legalizzazione del gioco d’azzardo.

Dietro ogni piattaforma di gioco c’è sempre un buon fornitore: di software house ne esistono tante, ognuna specializzata in un ambito particolare e in grado di offrire il suo prezioso contributo al settore dell’intrattenimento.